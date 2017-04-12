美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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* 多家银行周四将公布业绩
* 工业股，材料股和金融股下挫，防御类股上涨
* 标普500指数收在50日移动均线以下
* 道指下跌0.3%，标准普尔500指数跌0.4%，纳斯达克指数下滑0.5%
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
美国总统特朗普接受华尔街日报访问时表示，美元“过强”，但他也表示，希望看到美国利率保持在低位。
美元上涨，将损及美国跨国公司的盈利。美元已因升息前景而上涨。
“市场不喜欢不确定性，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz说，这给市场增添了另一个不确定性，即是否将对抑制美元进一步上涨采取行动。
投资人在防御股和其他低风险资产中寻求避险。工业股、原材料股和金融股对市场拖累最大，但公用事业股、必需消费品类股和电信股支撑标普500指数。
标普金融股指数下挫0.9%，明日有三家大行将发布季报，为企业业绩期拉开帷幕。汤森路透数据显示，分析师预计标普500指数成份股企业首季盈利增长10%。
原材料股和工业股指数跌幅均超过1%。
标普500指数11月8日大选日来首次收盘低于50日移动均线，这是投资人密切关注的中期趋势线指标。另外金价和CBOE波动性指数上涨。
美国同俄罗斯、朝鲜和叙利亚的关系愈发紧张，上周美国导弹袭击叙利亚以及美国向朝鲜半岛调派战舰都令投资人不安。
道琼工业指数收跌59.44点，或0.29%，至20,591.86点；标准普尔500指数收跌8.85点，或0.38%，至2,344.93点；纳斯达克指数收挫30.61点，或0.52%，至5,836.16点。
投资人也担心上述情势发展可能分散特朗普实施减税、简化监管和增加基建投资等有利于经济政策的精力。正是这些政策承诺在11月特朗普胜选后带动美股连创新高。
富国、花旗集团和摩根大通周四将发布季度业绩。本周五为耶稣受难日假期，周四将是本周最后的一个交易日。
达美航空(Delta Air Line)收低0.5%，报45.05美元，尽管该公司公布的季度盈利优于预期，且对当前季度乘客单位营收(passenger unit revenue)的预估强劲。
纽约证交所跌涨股家数比例为2.16:1；纳斯达克市场为2.23:1。
标普500指数成份股有12只触及52周新高，一只成份股触及新低；有51只纳斯达克指数成份股触及52周新高，42只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约62亿股成交，过去20日的平均日成交量66亿股。(完) (编译/审校 利棣儿/李军)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”