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市场报道 | 2017年 2月 18日 星期六 05:15 BJT

美国股市：道琼工业指数微升0.02%，纳斯达克指数收高0.41%

路透纽约2月17日 - 美国股市周五收高，纳斯达克指数在本周内第四次创下纪录最高收位，标普500指数也上涨，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收升4.28点，或0.02%，至20,624.05点；标准普尔500指数上涨3.94点，或0.17%，至2,351.16点；纳斯达克指数收高23.68点，或0.41%，至5,838.58点。

本周，道琼工业指数升1.7%，标准普尔500指数上涨1.5%，纳斯达克指数上升1.8%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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