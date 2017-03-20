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市场报道 | 2017年 3月 21日 星期二 04:14 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.04%，纳斯达克指数微升0.01%

路透纽约3月20日 - 美国股市标准普尔500指数周一下跌，因投资者担忧，美国总统特朗普的减税和提振经济计划出台的时间，可能晚于之前的预期。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌8.76点，或0.04%，至20,905.86点；标准普尔500指数收跌4.78点，或0.20%，至2,373.47点；纳斯达克指数微升0.53点，或0.01%，至5,901.53点。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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