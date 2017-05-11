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市场报道 | 2017年 5月 12日 星期五 04:13 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.11%，纳斯达克指数下跌0.22%

路透纽约5月11日 - 美国股市周四收低，因梅西百货和Kohl's公布的营收不及预期，拖累百货店运营商股价遭到抛售，且引发投资者担心消费者支出不足以推动经济强劲增长。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌23.69点，或0.11%，报20,919.42点；标准普尔500指数收低5.19点，或0.22%，报2,394.44点；纳斯达克指数收跌13.18点，或0.22%，报6,115.96点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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