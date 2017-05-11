美国股市：道琼工业指数收低0.11%，纳斯达克指数下跌0.22%

重发-美国热股：Adobe Systems获利和财测均超预期，盘初股价升3%
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透纽约5月11日 - 美国股市周四收低，因梅西百货和Kohl's公布的营收不及预期，拖累百货店运营商股价遭到抛售，且引发投资者担心消费者支出不足以推动经济强劲增长。
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌23.69点，或0.11%，报20,919.42点；标准普尔500指数收低5.19点，或0.22%，报2,394.44点；纳斯达克指数收跌13.18点，或0.22%，报6,115.96点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)