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市场报道 | 2017年 3月 7日 星期二 05:19 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.24%，纳斯达克指数下跌0.37%

路透纽约3月6日 - 美国股市周一普跌，因围绕特朗普政府的最新政治纷扰和朝鲜试射弹道导弹引发的地缘政治紧张局势，令投资者越发感到不安。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌51.37点，或0.24%，至20,954.34点；标准普尔500指数收低7.81点，或0.33%，至2,375.31点；纳斯达克指数下跌21.58点，或0.37%，至5,849.18点。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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