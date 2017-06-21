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市场报道 | 2017年 6月 22日 星期四 04:16 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.27%，纳斯达克指数收涨0.74%

路透纽约6月21日 - 美国股市周三涨跌互见，标准普尔500指数和道琼工业指数下挫，因油价下滑打压能源股，加重了投资者对低通胀的担忧，医疗保健和科技股上涨，扶助推升纳斯达克指数。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收低57.11点，或0.27%，至21,410.03点；标准普尔500指数下跌1.42点，或0.06%，至2,435.61点；纳斯达克指数收涨45.92点，或0.74%，至6,233.95点。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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