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市场报道 | 2017年 6月 21日 星期三 04:18 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.29%，纳斯达克指数下跌0.82%

路透纽约6月20日 - 美国股市周二下跌，油价大跌打压能源股，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收低61.85点，或0.29%，至21,467.14点；标准普尔500指数下跌16.43点，或0.67%，至2,437.03点；纳斯达克指数收跌50.98点，或0.82%，至6,188.03点。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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