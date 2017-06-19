美国股市：道琼工业指数收涨0.68%，纳斯达克指数攀升1.42%

路透纽约6月19日 - 美国股市周一上涨，标普500和道指创下纪录高位，科技股等成长性板块再度受青睐，因投资者似乎重拾对经济的信心。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收涨144.71点，或0.68%，至21,528.99点；标准普尔500指数上升20.31点，或0.83%，至2,453.46点；纳斯达克指数收升87.26点，或1.42%，至6,239.01点。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)