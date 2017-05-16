美国股市：道琼工业指数收跌0.01%，纳斯达克指数收升0.33%

重发-美国热股：Adobe Systems获利和财测均超预期，盘初股价升3%
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透纽约5月16日 - 美国股市标普500和道琼工业指数周二基本收平盘，此前发布的一系列经济数据和零售企业季报有好有坏，纳斯达克指数收盘再创纪录新高，受助于科技股上涨。
根据初步收盘数据，道琼工业指数下跌2.19点，或0.01%，至20,979.75点；标准普尔500指数下滑1.65点，或0.07%，至2,400.67点；纳斯达克指数升20.20点，或0.33%，至6,169.87点。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)