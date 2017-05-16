美国股市：道琼工业指数收跌0.01%，纳斯达克指数收升0.33%

路透纽约5月16日 - 美国股市标普500和道琼工业指数周二基本收平盘，此前发布的一系列经济数据和零售企业季报有好有坏，纳斯达克指数收盘再创纪录新高，受助于科技股上涨。

根据初步收盘数据，道琼工业指数下跌2.19点，或0.01%，至20,979.75点；标准普尔500指数下滑1.65点，或0.07%，至2,400.67点；纳斯达克指数升20.20点，或0.33%，至6,169.87点。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)