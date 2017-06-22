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市场报道 | 2017年 6月 23日 星期五 04:24 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.06%，纳斯达克指数收升0.04%

路透纽约6月22日 - 美国股市主要股指周四几无变动，参议院共和党公布取代奥巴马医保的草案，提振医保类股上升，但被金融和必需性消费类股下跌所抵销。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌12.74点，或0.06%，至21,397.29点；标准普尔500指数下滑1.11点，或0.05%，至2,434.50点；纳斯达克指数收升2.73点，或0.04%，至6,236.69点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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