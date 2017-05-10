美国股市：道琼工业指数收跌0.16%，纳斯达克指数收高0.14%

路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌32.67点，或0.16%，报20,943.11点；标准普尔500指数收涨2.71点，或0.11%，报2,399.63点；纳斯达克指数收高8.56点，或0.14%，报6,129.14点。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)