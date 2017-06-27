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市场报道 | 2017年 6月 28日 星期三 04:20 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.46%，纳斯达克指数重挫1.61%

路透纽约6月27日 - 美国股市周二全面下跌，三大股指扩大跌幅，此前美国参议院将医保议案投票推迟，引发市场再度质疑总统特朗普推进国内政策的时间表。

标普500指数录得六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收低98.89点，或0.46%，至21,310.66点；标准普尔500指数下滑19.69点，或0.81%，至2,419.38点；纳斯达克指数收跌100.53点，或1.61%，至6,146.62点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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