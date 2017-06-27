美国股市：道琼工业指数收跌0.46%，纳斯达克指数重挫1.61%

根据初步收盘数据，道琼工业指数收低98.89点，或0.46%，至21,310.66点；标准普尔500指数下滑19.69点，或0.81%，至2,419.38点；纳斯达克指数收跌100.53点，或1.61%，至6,146.62点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)