美国股市：道琼工业指数收跌0.46%，纳斯达克指数重挫1.61%

美国股市：开盘走高，市场重新评估欧洲央行总裁德拉吉的讲话
路透6月28日 - 美国股市周三开盘走高，因金融股上涨，以及此前有报道称，投资者过度解读欧洲央行总裁德拉吉有关刺激计划的讲话。
路透纽约6月27日 - 美国股市周二全面下跌，三大股指扩大跌幅，此前美国参议院将医保议案投票推迟，引发市场再度质疑总统特朗普推进国内政策的时间表。
标普500指数录得六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。
根据初步收盘数据，道琼工业指数收低98.89点，或0.46%，至21,310.66点；标准普尔500指数下滑19.69点，或0.81%，至2,419.38点；纳斯达克指数收跌100.53点，或1.61%，至6,146.62点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透6月28日 - 美国股市周三开盘走高，因金融股上涨，以及此前有报道称，投资者过度解读欧洲央行总裁德拉吉有关刺激计划的讲话。
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美国商务部经济分析局数据显示，美国5月商品贸易收支初值为逆差659亿美元，趸售库存增长0.3% 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1