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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 05:23 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.53%，纳斯达克指数下跌0.73%

路透纽约3月2日 - 美国股市周四收低，受累于金融股下跌和卡特彼勒重挫。此前有报道称，美国联邦执法机构搜查了卡特彼勒在伊利诺伊的几处生产设施。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌112.58点，或0.53%，至21,002.97点；标准普尔500指数收低14.04点，或0.59%，至2,381.92点；纳斯达克指数下跌42.81点，或0.73%，至5,861.22点。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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