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市场报道 | 2017年 4月 14日 星期五 04:13 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.67%，纳斯达克指数收跌0.53%

路透纽约4月13日 - 美股三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌138.61点，或0.67%，至20,453.25点；标准普尔500指数收跌15.98点，或0.68%，至2,328.95点；纳斯达克指数收挫31.01点，或0.53%，至5,805.15点。

本周，道指跌1%，标普500指数下滑1.1%，纳斯达克指数下跌1.2%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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