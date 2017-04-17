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市场报道 | 2017年 4月 18日 星期二 04:15 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.9%，纳斯达克指数收涨0.89%

路透纽约4月17日 - 美股周一全面反弹，由近期受创的银行股和科技股领涨。上日标普500指数收在两个月低位。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收高183.67点，或0.9%，至20,636.92点；标准普尔500指数收升20.06点，或0.86%，至2,349.01点；纳斯达克指数收涨51.64点，或0.89%，至5,856.79点。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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