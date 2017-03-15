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市场报道 | 2017年 3月 16日 星期四 04:15 BJT

美国股市：道琼工业指数数收涨0.54%，纳斯达克指数上升0.74%

路透纽约3月15日 - 美国股市周三大幅攀升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一如预期进行三个月内第二次升息，但并未暗示将会加快收紧货币政策的步伐。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收涨112.73点，或0.54%，至20,950.10点；标准普尔500指数收高19.81点，或0.84%，至2,385.26点；纳斯达克指数上升43.23点，或0.74%，至5,900.05点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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