版本:
中国
债券 | 2017年 5月 23日 星期二 12:50 BJT

美国财政：特朗普预算案为减赤将对两家金融监管机构动刀

路透华盛顿5月22日 - 根据美国总统特朗普2018财年的预算提议，两家华尔街金融监管机构将被削减经费或是面临重大结构性调整。

根据美国白宫预算管理局周一公布的文件，消费者金融保护局(CFPB)将面临重组。这将使2018财年联邦赤字减少1.45亿美元。

而美国证券交易委员会(SEC)将用自己的储备资金来作为预算的补充。这笔资金是根据多德弗兰克法案而设置的。

白宫文件称，取消这部分资金可使年赤字减少5,000万美元。

当前SEC和消费者金融保护局的预算都没有影响联邦赤字。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐