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美国金融：多家大型银行将在同一天公布业绩，分析师料手忙脚乱
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2017年7月3日 / 凌晨12点37分 / 2 天前

美国金融：多家大型银行将在同一天公布业绩，分析师料手忙脚乱

1 分钟阅读

路透6月30日 - 多家美国大型银行将连续第四个季度在同一天公布业绩报告，令银行业分析师陷入手忙脚乱的局面。

巴克莱分析师Jason Goldberg在周五的一份报告中称，按市值计的19家最大银行中有10家将在下月的两天中公布业绩，即7月14日和21日。

“似乎太多了，”他写道。

大型银行公布业绩当天分析师通常会陷入忙乱当中。他们必须解读充满深奥金融知识的厚厚文件，与管理团队、投资者关系部门及客户进行多场电话会议，并在最后期限前对是否将相关股票评级维持在买入、持有或卖出给出最终建议。

分析师早晨七点之前到办公室为业绩公布做准备，通常还会因为要做分析报告和金融模型而工作到很晚。

7月14日，摩根大通、花旗集团、富国银行(Wells Fargo)、PNC Financial Services Group和First Republic Bank将在市场开盘前公布业绩，预计分析师将研读超过200页的新闻稿、幻灯片和财务补充材料。

“这会让人发狂，尤其是所有这些公司在早上开市钟响之前发布报告的时候，”投资管理公司Diamond Hill的研究分析师Tyler Ventura说道。(完) (编译 王琛；审校 汪红英)

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