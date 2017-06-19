美国金融：投资者希望美联储压力测试结果公布后，银行业提高派息

路透6月19日 - 投资者希望，在对银行业财务实力进行例行检查后，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将允许美国大型银行在未来几周将估计为1,500亿美元的闲置资金用于股票回购、派息和旨在提高获利的投资。

美联储定于周四开始公布年度银行业压力测试的结果。这将是特朗普上台后公布的首份压力测试结果。

特朗普尚未任命美联储主要官员，但共和党已施压美联储减少繁文缛节并放松监管。华尔街分析师称，他们将分析美联储在公布该结果时使用的措辞，从中寻求有关其立场是否已开始软化的线索。

分析师表示，他们认为美联储不会宣布压力测试结果有任何明显变动，但他们的确预计银行业会提高派息。据他们估计，美联储可能会允许银行业在下一年将几乎所有实现的获利分配给股东，这一规模在2008年金融危机前夕以来不曾达到过。

更高派息“具有重要的象征意义”，表明监管机构正在放松资本要求，Nomura Instinet的银行业分析师Steven Chubak说，“这对于很多银行股的价值而言很关键。”

据摩根士丹利的分析师Betsy Graseck预计，接受测试的银行业拥有近1,500亿美元闲置资金。她预计普通大型银行将可以把股票回购规模增加27%，将派息提高8%，合计资本支出可提高至相当于每年获利的95%，高于去年的84%。(完) (编译 汪红英；审校 刘秀红)