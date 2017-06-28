美国金融：美联储副主席费舍尔警示莫对金融稳定性自满

路透基点：中国宏桥集团获中信银行200亿元人民币综合授信额度--TRLPC
路透6月29日 - 陷入困境的铝业生厂商--中国宏桥集团从中信银行获得200亿元人民币(29.5亿美元)两年期综合授信额度，而几天之后就是其违约豁免截止日期。
路透华盛顿6月27日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周二警告表示，联储必须在监控金融稳定风险上保持警惕。
“尽管近年来，让金融系统更加稳定、更具韧性已有明显进展，我们仍不应就此自满，”费舍尔在华盛顿对国际货币基金组织(IMF)金融监督与沟通工作小组预先准备的演讲稿中表示。
这项活动并未对媒体开放，但美联储公布了费舍尔的演说内容。
费舍尔还表示，部分金融系统需要进一步监控。他说美联储对影子银行体系方方面面的洞察仍嫌不足，汽车次级贷款、学生贷款余额以及贷款拖欠率上升，都是令人担忧的趋势。
他也表示，新的金融科技也可能带来新的风险。(完) (编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)
路透6月29日 - 陷入困境的铝业生厂商--中国宏桥集团从中信银行获得200亿元人民币(29.5亿美元)两年期综合授信额度，而几天之后就是其违约豁免截止日期。
路透北京6月29日 - 中国财政部周四表示，实施收费目录清单管理是一项长期工作，下一步财政部将实施动态管理，在政策执行过程中收费基金项目和政策内容发生变化时，财政部和省级财政部门将及时更新收费目录清单。
路透雅典6月29日 - 希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)周四称，希腊的短期目标是重返债市，即使该国的债券未被纳入欧洲央行的量化宽松项目，这也是有可能的。