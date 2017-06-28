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债券 | 2017年 6月 28日 星期三 11:06 BJT

美国金融：美联储副主席费舍尔警示莫对金融稳定性自满

路透华盛顿6月27日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周二警告表示，联储必须在监控金融稳定风险上保持警惕。

“尽管近年来，让金融系统更加稳定、更具韧性已有明显进展，我们仍不应就此自满，”费舍尔在华盛顿对国际货币基金组织(IMF)金融监督与沟通工作小组预先准备的演讲稿中表示。

这项活动并未对媒体开放，但美联储公布了费舍尔的演说内容。

费舍尔还表示，部分金融系统需要进一步监控。他说美联储对影子银行体系方方面面的洞察仍嫌不足，汽车次级贷款、学生贷款余额以及贷款拖欠率上升，都是令人担忧的趋势。

他也表示，新的金融科技也可能带来新的风险。(完) (编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)
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