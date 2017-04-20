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市场报道 | 2017年 4月 20日 星期四 20:44 BJT

美国金融：美联储可能将减轻各银行董事会承担的监管压力--理事鲍威尔

路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。

鲍威尔还称，美国经济似乎“处于或接近充分就业。”(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
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