美国金融：美联储理事塔鲁洛承认金融危机后采取的部分规定过于复杂，应予调整

路透新泽西州普林斯顿4月4日 - 即将卸任的美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛周二在其任内的最后一次讲话中承认，现在他认为金融危机之后采取的一些规定经证明过于复杂，应当予以调整。塔鲁洛在其任期内一直坚持对大银行采取严格限制。

塔鲁洛表示，当前沃克尔规则(Volcker Rule)如今看来行不通，对华尔街银行的年度压力测试未必需要像现在这样搞定性评估。

周三将离开美联储的塔鲁洛长期以来被视为最强硬的美联储监管人士之一，也是2010年多德-弗兰克法案的拥趸者，该法案遭到了特朗普政府以及共和党控制的国会的批判。

“有些地方我认为已经变得很有必要调整，”他在普林斯顿大学表示，“就和它的起草、实施过程一样，沃克尔规则太过复杂。”

这个以美联储前主席沃克尔命名的规则，旨在防范银行利用客户存款，为银行自有账户进行投机性押注，即所谓的自营交易(proprietary trading)。银行曾以此类交易难以界定等理由抵制该规则。而规则支持者则称，此类交易导致危机恶化并助长不道德行为。

塔鲁洛主要是为多德-弗兰克法案辩护，称该法案加强了金融稳定性。但他也表示，可逐步调整一年一度的银行压力测试，以去掉量化基准。

塔鲁洛称，像多德-弗兰克法案这样的大规模法案，通常在通过后的数月中需要进行调整。“但党派分歧阻止了此事，”他说。

“正如有关的监管调整提议，”他补充说，“监管机构和立法机构都不应当同意会有效削弱”目前适用于最大型银行的强大的资本准则的“调整提议”。