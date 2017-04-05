美国金融：美联储理事塔鲁洛承认金融危机后采取的部分规定过于复杂，应予调整

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透新泽西州普林斯顿4月4日 - 即将卸任的美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛周二在其任内的最后一次讲话中承认，现在他认为金融危机之后采取的一些规定经证明过于复杂，应当予以调整。塔鲁洛在其任期内一直坚持对大银行采取严格限制。
塔鲁洛表示，当前沃克尔规则(Volcker Rule)如今看来行不通，对华尔街银行的年度压力测试未必需要像现在这样搞定性评估。
周三将离开美联储的塔鲁洛长期以来被视为最强硬的美联储监管人士之一，也是2010年多德-弗兰克法案的拥趸者，该法案遭到了特朗普政府以及共和党控制的国会的批判。
“有些地方我认为已经变得很有必要调整，”他在普林斯顿大学表示，“就和它的起草、实施过程一样，沃克尔规则太过复杂。”
这个以美联储前主席沃克尔命名的规则，旨在防范银行利用客户存款，为银行自有账户进行投机性押注，即所谓的自营交易(proprietary trading)。银行曾以此类交易难以界定等理由抵制该规则。而规则支持者则称，此类交易导致危机恶化并助长不道德行为。
塔鲁洛主要是为多德-弗兰克法案辩护，称该法案加强了金融稳定性。但他也表示，可逐步调整一年一度的银行压力测试，以去掉量化基准。
塔鲁洛称，像多德-弗兰克法案这样的大规模法案，通常在通过后的数月中需要进行调整。“但党派分歧阻止了此事，”他说。
“正如有关的监管调整提议，”他补充说，“监管机构和立法机构都不应当同意会有效削弱”目前适用于最大型银行的强大的资本准则的“调整提议”。
“如果很快就忘了金融危机的教训，那就太悲哀了，”塔鲁洛称。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 孙茉莉/高琦)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未