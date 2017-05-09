美国金融：金融改革法案检视工作将分阶段完成--消息

重发-美国热股：Adobe Systems获利和财测均超预期，盘初股价升3%
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透纽约/华盛顿5月8日 - 熟悉情况的消息人士周一称，美国政府检视2010年金融改革法案的工作不会如原定计划在6月初完成，官员将逐步报告检视结果，并且优先审阅银行业监管法规。
总统特朗普承诺要对多德-弗兰克金融改革法案动“大手脚”。该法案提高了银行业的资本要求，限制银行业的投机性押注，并在金融危机爆发后制定新的消费者保护法规。
2月时，特朗普命令财长努钦检视该法案，并在120天内汇报；他还表示，政府预计“将大量删减多德-弗兰克法案”。
但三位消息人士称，财政部仍在填补新旧政府更迭所产生的职位空缺，没有足够的人力在6月初完成所有的审阅工作。
取而代之的是，财政部将先回报可进行调整的金融规定，包括资本要求、杠杆及投机交易的限制等。
消息人士说，有关资本市场、清算所和衍生品、以及保险、资产管理业、金融创新、银行业科技等方面的检讨，将等到晚一些才会进行。
一些消息人士称，可能得等上数个月，直到金融改革检讨的其他阶段完成之后才会处理。
财政部一位代表未立即回覆置评要求。
万一财政部的部分报告明显推迟，这种逐项渐进的做法，可能会使一些行业面临困扰。该报告深受外界高度期待，因为它将呈现出特朗普政府对金融规定改革最清楚的细节纲要。(完) (编译 许娜/李婷仪 审校 张若琪/陈宗琦)
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)