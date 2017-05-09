美国金融：金融改革法案检视工作将分阶段完成--消息

路透纽约/华盛顿5月8日 - 熟悉情况的消息人士周一称，美国政府检视2010年金融改革法案的工作不会如原定计划在6月初完成，官员将逐步报告检视结果，并且优先审阅银行业监管法规。

总统特朗普承诺要对多德-弗兰克金融改革法案动“大手脚”。该法案提高了银行业的资本要求，限制银行业的投机性押注，并在金融危机爆发后制定新的消费者保护法规。

2月时，特朗普命令财长努钦检视该法案，并在120天内汇报；他还表示，政府预计“将大量删减多德-弗兰克法案”。

但三位消息人士称，财政部仍在填补新旧政府更迭所产生的职位空缺，没有足够的人力在6月初完成所有的审阅工作。

取而代之的是，财政部将先回报可进行调整的金融规定，包括资本要求、杠杆及投机交易的限制等。

消息人士说，有关资本市场、清算所和衍生品、以及保险、资产管理业、金融创新、银行业科技等方面的检讨，将等到晚一些才会进行。

一些消息人士称，可能得等上数个月，直到金融改革检讨的其他阶段完成之后才会处理。

财政部一位代表未立即回覆置评要求。