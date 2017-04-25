美股业绩：卡特彼勒第一季获利远超预期，刺激股价跳涨

路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒季度获利碾压预期，且公司上调营收预估，因得益于其终端市场的改善。这一消息刺激股价升至逾三年高点。

如此强劲的展望预示着卡特彼勒业务回升。过去几年该公司屡屡受创于石油和大宗商品价格暴跌，以及中国等新兴市场疲软。

“出现令人鼓舞的迹象，”执行长Jim Umpleby在声明中称，并补充说，削减成本的措施也让公司受益匪浅。

卡特彼勒股价周二大幅收高7.9%，报104.42美元，此前触及数年高位104.89美元，在道指成份股企业中涨幅名列前茅。

卡特彼勒第一季总体营业收入增长3.8%至98.2亿美元，为两年多来首次上升。

增长主要得益于亚太地区营收增加11%。亚太是该公司第三大市场，政府在基建和住宅建设方面的支出增加，令其受益。

不过，最大的两个市场--北美和欧洲、中东及非洲地区(EMEA)营收大体持平。

分析师提醒称，尽管第一季业绩不错，但卡特彼勒尚未脱离困境。

“鉴于大宗商品复苏迟滞，并且中国在房地产和基建方面的支持力度潜在地消退，这些增长拉动力的可持续性可能面临风险，”Jefferies分析师Stephen Volkmann在给客户的报告中称。

卡特彼勒表示，目前预计2017年经调整的每股盈余为3.75美元，高于此前预计的2.90美元；营收预估也从360-390亿美元上调至380-410亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计2017年每股盈余为3.26美元，营收为382.7亿美元。