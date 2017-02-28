美股业绩：塔吉特股价暴跌逾12%，受获利前景不佳及降价促销计画拖累

* 2017年获利预估低于分析师预期

* 预估2017年同店销售将下滑，分析师预期为上升

* 股价暴跌逾12%，收在2014年以来最低位

路透纽约2月28日 - 零售商塔吉特(Target)周二指出，将更加仰赖低价促销以迎战沃尔玛(Wal-Mart)及亚马逊(Amazon.com)等对手，承认旗下许多商店需重新装饰；公司并向华尔街表示，2017年营收及获利预估过高。

塔吉特股价当日暴跌至两年半低位，成交量庞大。许多同业股价亦挫跌。对许多投资者而言，这个消息令人震惊，提醒他们美国零售业仍旧深陷削价竞争的割喉战。

塔吉特在分析师及投资者会议当中承诺将积极促销，指称新品牌及投资科技和小型商店，终将令其赢回市占率。

尽管公司电子商务业务蒸蒸日上，塔吉特仍发布第三季现有商店营收下降，指因店面销售“意外疲弱 ”。

塔吉特同时预期第一季获利将不如华尔街所预估。公司股价收盘大跌12.1%至58.77美元，创2008年以来单日最大跌幅。

自始于去年11月的假日购物季以来，该公司股价已跌去四分之一，回到了2014年8月的水平。

零售行业面临着各方面的压力，其中包括美国经济增长温吞、亚马逊(Amazon.com)及其它在线对手的激烈竞争、以及对总统特朗普边境税计划的担忧。

分析师称，周二宣布消息后，塔吉特的“廉价时尚”及其它低成本时尚商品货源的品牌形象，正被公司压低价格的行动所取代。

这也造成了整个零售业股价下滑。道指成分股沃尔玛(Wal-Mart)收跌1.1%，克罗格(Kroger)下挫1.3%，梅西百货 跌1%。Dollar General Corp大跌4.9%，Dollar Tree下跌3.6%。

亚马逊微幅收低，其市值超过上述所有公司的市值总和。

塔吉特预计，继续运营部门的全年每股盈余(EPS)在3.80-4.20美元，而据汤森路透I/B/E/S，分析师预测均值为5.00美元。

塔吉特在包含假日旺季的第四季同店销售下降1.5%。据调研公司Consensus Metrix，这一数字大于分析师预期的下降1.3%。

塔吉特预计2017财年，同店销售额将呈低个位数下降，分析师预期均值为增长0.4%。