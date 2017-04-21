美股业绩：威讯首季获利和营收不及预期，用户数首见减少

路透4月20日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications)周四公布史无前例地出现季度用户数减少，即便该公司推出了无限数据计划，这引发外界质疑其是否需要比雅虎还庞大的收购来分散其业务。

美国无线服务市场呈现饱和，规模较小的对手T-Mobile US 和Sprint让威讯招架不住。威讯在2月推出无限数据计划，为逾五年来首见。

尽管威讯追求其他营收来源，包括以44.8亿美元收购雅虎核心业务，但分析师已质疑公司是否应该追求更具转换性的整并行动。

“我们仍认为该公司需要一项战略性的交易，以长期扶持其无线业务，”New Street Research分析师在研究报告中表示。

另一方面，威讯的主要对手美国电话电报公司(AT&T)则计划业务多元化，其以854亿美元收购了美国时代华纳(Time Warner)，取得HBO等有线电视频道和其他令人垂涎的媒体资产控制权。

威讯股价收跌1.08%，报48.41美元。

本周稍早，威讯执行长Lowell McAdam在接受彭博专访后表示，他对与康卡斯特(Comcast)到迪士尼等诸多公司洽商交易持开放态度。

首席财务官Matthew Ellis周四澄清这番言论，称尽管威讯将考虑符合股东利益的交易，但仍对公司的资产有信心。

威讯称第一季后付费用户或月付费用户减少30.7万个。据市场研究机构FactSet StreetAccount，分析师平均预计净增22.2万个。

威讯在3月31日止的第一季净利降至34.5亿美元，或每股0.84美元，上年同期分别为43.1亿美元或每股1.06美元。扣除特别项目后每股盈余0.95美元。

整体营业收入从上年同期的321.7亿美元降至298.1亿美元。