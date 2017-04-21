美股业绩：威讯首季获利和营收不及预期，用户数首见减少

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透4月20日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications)周四公布史无前例地出现季度用户数减少，即便该公司推出了无限数据计划，这引发外界质疑其是否需要比雅虎还庞大的收购来分散其业务。
美国无线服务市场呈现饱和，规模较小的对手T-Mobile US 和Sprint让威讯招架不住。威讯在2月推出无限数据计划，为逾五年来首见。
尽管威讯追求其他营收来源，包括以44.8亿美元收购雅虎核心业务，但分析师已质疑公司是否应该追求更具转换性的整并行动。
“我们仍认为该公司需要一项战略性的交易，以长期扶持其无线业务，”New Street Research分析师在研究报告中表示。
另一方面，威讯的主要对手美国电话电报公司(AT&T)则计划业务多元化，其以854亿美元收购了美国时代华纳(Time Warner)，取得HBO等有线电视频道和其他令人垂涎的媒体资产控制权。
威讯股价收跌1.08%，报48.41美元。
本周稍早，威讯执行长Lowell McAdam在接受彭博专访后表示，他对与康卡斯特(Comcast)到迪士尼等诸多公司洽商交易持开放态度。
首席财务官Matthew Ellis周四澄清这番言论，称尽管威讯将考虑符合股东利益的交易，但仍对公司的资产有信心。
威讯称第一季后付费用户或月付费用户减少30.7万个。据市场研究机构FactSet StreetAccount，分析师平均预计净增22.2万个。
威讯在3月31日止的第一季净利降至34.5亿美元，或每股0.84美元，上年同期分别为43.1亿美元或每股1.06美元。扣除特别项目后每股盈余0.95美元。
整体营业收入从上年同期的321.7亿美元降至298.1亿美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计经调整后的每股获利为0.99美元，营收307.7亿美元。(完) (编译 戴素萍/李爽 审校 龚芳/李婷仪)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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