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市场报道 | 2017年 4月 27日 星期四 08:48 BJT

美股业绩：宝洁季度获利下滑，受强势美元和消费者支出放缓影响

路透4月26日 - 宝洁(宝硷,P&G)公布第三季获利下降8.3%，受美元强势的不利影响，经济增速放缓也削弱了几个国家的消费者支出。宝洁是汰渍洗衣粉和吉列剃须刀的生产商。

该公司在公布财报后的电话会议上表示，经济和政治不确定性--比如美国天然气价格上涨、沙特上调水电、燃料费用以及印度的废钞令--导致当季消费者支出急刹车。

更糟糕的是，从平均水平看，3月当季美元指数较前季上涨约3.6%，因投资者押注所谓的“特朗普行情”。

美元强势使美国商品在海外竞争力减弱，海外获利兑换为美元后价值缩水。宝洁在逾180个国家销售产品，公司近一半营收来自欧洲、中国、亚洲和中东地区。

宝洁股价去年跃升10.6%，周三收低2.5%，报87.74美元。标普500指数同期上涨6.6%。

**营收再度下滑**

宝洁维持对全年度经调整每股盈余(EPS)约增长4-6%的预估，及自体业务营收增长2-3%的预估不变。

3月31日止当季，可归属公司的净利降至25.2亿美元，或每股0.93美元。

经调整后的每股获利0.96美元，比华尔街分析师的预估高出0.02美元。

宝洁最大的两项业务--家庭护理及婴幼女性和家庭护理--自体营收增长1%，但美妆理容业务营收减少6%。

净营收约下降1%至156.1亿美元，为连续13季减少。汤森路透I/B/E/S调查的分析师原预估为157.3亿美元。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 白云/龚芳)
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