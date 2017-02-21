版本:
中国
市场报道 | 2017年 2月 21日 星期二 20:35 BJT

美股业绩：家得宝季度获利优于预期，并制定150亿美元股票回购计划

路透2月21日 - 美国最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)公布季度获利及营收高于预期，受惠于强劲的美国房屋市场；公司并制定规模150亿美元的股票回购计划。

家得宝预估2017年营收料增长4.6%，相当于989.5亿美元。汤森路透I/B/E/S预估为984.5亿美元。

公司称，至1月29日为止的第四季同店销售成长5.8%，优于市场研究公司Consensus Metrix所预估的增长3.5%。

家德宝公布季度营收增长5.8%至222.1亿美元。分析师原平均预估为218.1亿美元。

第四季净利增长至17.4亿美元，或每股1.44美元；上年同期为14.7亿美元，或每股1.17美元。

分析师原预估第四季每股净利为1.34美元。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐