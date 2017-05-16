美股业绩：家得宝第一季获利增长12%，因客流增加及平均支出增多

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透5月16日 - 美国最大家居修缮用品连锁零售商--家得宝(Home Depot)周二公布季度获利增长12%，因在楼市热络之际，受益于客流增加及客户在其商店平均支出上升。
截至4月30日的第一季，净利升至20.1亿美元，合每股盈余(EPS) 1.67美元，上年同期分别为18亿美元和1.44美元。
净营收增长5%至238.9亿美元。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)