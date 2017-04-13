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市场报道 | 2017年 4月 13日 星期四 20:37 BJT

美股业绩：富国银行季度获利小降，因抵押贷款业务费用收入减少且成本攀升

路透4月13日 - 富国银行周四公布季度获利下降0.6%，归因于抵押贷款银行业务费用收入减少，并且成本增加。

富国银行是按资产计算美国第三大银行。该行表示，截至3月31日的第一季可归于普通股东的净利降至50.6亿美元，合每股盈余(EPS)为1.00美元，上年同期分别为50.9亿美元和0.99美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预计EPS为0.96美元。目前尚不清楚数字是否具可比性。

富国银行目前涉及数宗诉讼案和监管调查，去年9月政府调查发现该行一些员工在客户不知情的情况下虚开多达两百万个账户。

该丑闻损害了富国银行的形象，并导致执行长施通普夫(John Stumpf)下台。但存款余额不断增加，以及关闭账户的情况稳定，表明长期盈利性应不会受到影响。

富国银行第一季营收下降0.9%至220亿美元。(完) (编译 王兴亚；审校 王洋)
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