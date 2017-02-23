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市场报道 | 2017年 2月 24日 星期五 07:31 BJT

美股业绩：惠普企业季度营收不及预期，调降财年获利预测

惠普企业预估当前季度经调整后的每股获利在0.41-0.45美元区间。

分析师预期为每股获利0.47美元。

自2015年从老惠普分拆出来，惠普企业已出售多数传统的软件业务，同时将重点放在增强云相关硬件业务的实力。

在1月31日止的第一季，来自企业部门的营收减少近12%至63.2亿美元。该部门是惠普企业的最大部门，提供服务器、存储和网络服务。

该公司净利与上年同期持平，为2.67亿美元，每股净利较上年同期增长0.01美元至0.16美元。

扣除特殊项目后，每股获利0.45美元。

营收下降10.4%至114.1亿美元。

分析师原本平均预估每股获利0.44美元，营收120.7亿美元。

至周四收盘，惠普企业股价过去12个月上涨近88%。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 徐文焰/张涛)
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