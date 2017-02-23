美股业绩：惠普企业季度营收不及预期，调降财年获利预测

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
惠普企业预估当前季度经调整后的每股获利在0.41-0.45美元区间。
分析师预期为每股获利0.47美元。
自2015年从老惠普分拆出来，惠普企业已出售多数传统的软件业务，同时将重点放在增强云相关硬件业务的实力。
在1月31日止的第一季，来自企业部门的营收减少近12%至63.2亿美元。该部门是惠普企业的最大部门，提供服务器、存储和网络服务。
该公司净利与上年同期持平，为2.67亿美元，每股净利较上年同期增长0.01美元至0.16美元。
扣除特殊项目后，每股获利0.45美元。
营收下降10.4%至114.1亿美元。
分析师原本平均预估每股获利0.44美元，营收120.7亿美元。
至周四收盘，惠普企业股价过去12个月上涨近88%。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 徐文焰/张涛)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”