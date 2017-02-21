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市场报道 | 2017年 2月 21日 星期二 21:23 BJT

美股业绩：梅西百货季度营收下滑，降幅大于预期

路透2月21日 - 梅西百货公布季度营收下滑幅度大于预期，因服饰需求偏低，且来自线上对手的竞争损及店铺客流量。

截至1月28日止的第四财季，可归属股东的净利下滑至4.75亿美元，或每股1.54美元；上年同期为5.44亿美元，或每股1.73美元。

净营收下滑4%至85.2亿美元，低于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的86.2亿美元。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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