美股业绩：沃尔玛第四季营收超越预期，拜线上销售及流量增加所赐

路透2月21日 - 全球最大零售商--沃尔玛周二发布全球同店营收高于预期，拜公司及山姆会员商店(Sam's Club)线上销售及流量增加所赐。

扣除燃料后，开店一年以上的美国同店销售增长1.8%。研究机构Consesus Metrix调查分析师师预计为增长1.3%。

截至1月31日止会计年度第四季，沃尔玛净利降至37.6亿美元，合每股盈余(EPS)1.22美元，上年同期分别为45.7亿美元和1.43美元。