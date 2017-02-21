美股业绩：沃尔玛第四季营收超越预期，拜线上销售及流量增加所赐

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透2月21日 - 全球最大零售商--沃尔玛周二发布全球同店营收高于预期，拜公司及山姆会员商店(Sam's Club)线上销售及流量增加所赐。
扣除燃料后，开店一年以上的美国同店销售增长1.8%。研究机构Consesus Metrix调查分析师师预计为增长1.3%。
截至1月31日止会计年度第四季，沃尔玛净利降至37.6亿美元，合每股盈余(EPS)1.22美元，上年同期分别为45.7亿美元和1.43美元。
扣除项目--包括房地产项目中止所带来的影响，每股盈余为1.30美元。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。