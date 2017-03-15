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市场报道 | 2017年 3月 16日 星期四 07:12 BJT

美股业绩：甲骨文第三季获利优于预期，拜云产品业务有斩获所赐

* 第三季经调整每股盈余0.69美元，分析师预估为0.62美元

* 第三季云营收增长62%

* 盘后股价上涨5.2%

路透3月15日 - 企业软件生产商甲骨文公布优于预期的季度获利和经调整的营收，因受惠于转向云产品。

甲骨文股价周三盘后交易上涨5.2%，至45.30美元。

该公司云计算软件和平台服务营收增长近62%至11.9亿美元；软件授权业务营收则下滑近16%。

“(对甲骨文来说)云过渡期最糟情况已过去，”Drexel Hamilton分析师Brian White在研究报告中写道。

截至2月28日的第三季，甲骨文净利增至22.4亿美元，每股0.53美元；上年同期为21.4亿美元，每股0.50美元。

扣除特殊项目后，甲骨文每股获利0.69美元，优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的每股0.62美元。

最近一季甲骨文的所得税准备金下降22%，至4.59亿美元。

经调整的总营收增加近3%，至92.7亿美元，略优于预估。

该公司预计，本季每股盈余0.78-0.82美元，营收表现料介于萎缩1%至成长2%之间。

分析师预计，该公司第四季每股获利0.78美元，营收为106.2亿美元。(完) (编译 戴素萍/王琛；审校 李婷仪/张明钧)
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