美股业绩：甲骨文第三季获利优于预期，拜云产品业务有斩获所赐

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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* 第三季经调整每股盈余0.69美元，分析师预估为0.62美元
* 第三季云营收增长62%
* 盘后股价上涨5.2%
路透3月15日 - 企业软件生产商甲骨文公布优于预期的季度获利和经调整的营收，因受惠于转向云产品。
甲骨文股价周三盘后交易上涨5.2%，至45.30美元。
该公司云计算软件和平台服务营收增长近62%至11.9亿美元；软件授权业务营收则下滑近16%。
“(对甲骨文来说)云过渡期最糟情况已过去，”Drexel Hamilton分析师Brian White在研究报告中写道。
截至2月28日的第三季，甲骨文净利增至22.4亿美元，每股0.53美元；上年同期为21.4亿美元，每股0.50美元。
扣除特殊项目后，甲骨文每股获利0.69美元，优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的每股0.62美元。
最近一季甲骨文的所得税准备金下降22%，至4.59亿美元。
经调整的总营收增加近3%，至92.7亿美元，略优于预估。
该公司预计，本季每股盈余0.78-0.82美元，营收表现料介于萎缩1%至成长2%之间。
分析师预计，该公司第四季每股获利0.78美元，营收为106.2亿美元。(完) (编译 戴素萍/王琛；审校 李婷仪/张明钧)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”