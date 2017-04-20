美股业绩：美国运通第一季获利超预期，因信用卡持卡人增加消费

路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。

美国运通股价在周三盘后上涨2.5%，因业绩和业绩预估均表明，去年失去关键合作伙伴，尤其是好市多(Costco Wholesale)的影响正开始缓解。

美国运通在营销上不惜重金，并提供额外奖励来留住现有客户并吸引新客户，这也减轻了失去关键合作伙伴的影响。

美国运通一直服务富裕客户。该公司上月增加了对美国运通白金卡持卡人的奖励，以巩固其高端客户市场，与摩根大通和花旗集团抗衡。

但美国运通在其他领域削减成本以提高利润率，并称今年有望削减10亿美元支出，对实现全年每股盈余(EPS)5.60-5.80美元的获利预估“很有信心”。

财务长Jeffrey Campbell对分析师表示：“随着2017年时光推进，我们预计净利和EPS将因成本削减举措以及营收的季节性调整而增长。”

美国运通称，第一季可归属股东的净利较上年同期下滑13%至12.1亿美元，或每股1.34美元。上年同期业绩包括了一些现在已经终止的合伙关系。

汤森路透I/B/E/S分析师平均预估为每股净利1.28美元。

美国运通称，卡片净手续费及贷款增加，也提振了季度业绩。

持卡人消费增加了8%，卡片净手续费增长7%，数据经过汇率波动调整，而且剔除了失去与好市多合伙关系的影响。

贷款则增长11%，其中美国消费贷款增幅当中，逾半数来自现有客户。