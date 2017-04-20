美股业绩：美国运通第一季获利超预期，因信用卡持卡人增加消费

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
美国运通股价在周三盘后上涨2.5%，因业绩和业绩预估均表明，去年失去关键合作伙伴，尤其是好市多(Costco Wholesale)的影响正开始缓解。
美国运通在营销上不惜重金，并提供额外奖励来留住现有客户并吸引新客户，这也减轻了失去关键合作伙伴的影响。
美国运通一直服务富裕客户。该公司上月增加了对美国运通白金卡持卡人的奖励，以巩固其高端客户市场，与摩根大通和花旗集团抗衡。
但美国运通在其他领域削减成本以提高利润率，并称今年有望削减10亿美元支出，对实现全年每股盈余(EPS)5.60-5.80美元的获利预估“很有信心”。
财务长Jeffrey Campbell对分析师表示：“随着2017年时光推进，我们预计净利和EPS将因成本削减举措以及营收的季节性调整而增长。”
美国运通称，第一季可归属股东的净利较上年同期下滑13%至12.1亿美元，或每股1.34美元。上年同期业绩包括了一些现在已经终止的合伙关系。
汤森路透I/B/E/S分析师平均预估为每股净利1.28美元。
美国运通称，卡片净手续费及贷款增加，也提振了季度业绩。
持卡人消费增加了8%，卡片净手续费增长7%，数据经过汇率波动调整，而且剔除了失去与好市多合伙关系的影响。
贷款则增长11%，其中美国消费贷款增幅当中，逾半数来自现有客户。
美国运通第一季美国发卡业务新增170万张卡，全球范围新增260万张，新增发卡数量略高于第四季。(完) (编译 汪红英/李婷仪 审校 王颖/汪红英)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未