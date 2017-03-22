美股业绩：耐克第三季营收低于预期，因对手取得市场进展

路透3月21日 - 全球最大的鞋类生产商耐克公司(耐吉/Nike)周二公布第三季营收低于预期，随着阿迪达斯(Adidas)的复苏及Under Armour的快速增长，Nike正为北美市场份额奋战。

该公司预测的一项衡量订单的重要指标低于分析师预期。Nike为道琼指数成分股，周二在常规交易时段收低1.26%报58.01美元，盘后交易续跌3.6%，报55.91美元。

Nike和其乔丹品牌已主宰美国鞋履市场多年，但阿迪达斯和Under Armour通过品牌改造和引进新产品，正取得市场进展。

Nike表示，剔除汇率因素，该公司全球待出货订单下降1%，这是衡量“未来订单”的需求指标。根据研究机构Consensus Metrix，分析师原平均预期上升3.5%。

依美国公认会计原则(GAAP)基础计，未来订单约减4%。

在2月28日止的季度，Nike在其最大市场--北美的营收增长3%。

大中华区营收则增长9%，为至少九季以来增长率首次不到10%。

但剔除汇率因素，大中华区营收增长15%。

毛利率萎缩140个基点至44.5%，主因美元升值及折扣商品的销售增加。

Nike第三季每股盈余(EPS)0.68美元，分析师平均预估为0.53美元。

第三季营收增加5%至84.3亿美元，汤森路透I/B/E/S分析师平均预估84.7亿美元。