美股业绩：超微半导体第一季营收跳增18.3%，但毛利润率预测令人失望

路透5月1日 - 超微半导体(AMD)公布季度营收跳增18.3%，大致符合分析师预估，但该公司第二季毛利润率预估则引发外界些许担忧。

超微股价周一盘后挫跌10.2%至12.23美元。该股今年已大涨逾20%。

超微表示，预期第二季经调整的毛利润率约为33%，第一季为34%。

“半导体公司，尤其是正试图扭转局面并成为获利者，是基于毛利润率交投的，我认为这当中有疑虑，”Stifel分析师Kevin Cassidy表示。

“我想这就是难题所在，这些新产品应该大量生产，而它们并不像华尔街预期的那样赚钱。”

AMD第一季推出几款Ruzen桌面处理器产品，并计划在第二季针对服务器市场发布Naples芯片。

Ryzen芯片提振了该公司在4月1日止的第一季营收。

“我们迄今从客户和终端用户获得的所有反馈都非常不错，”公司执行长Lisa Su在财报电话会议中称。

但其主要向Xbox One和PlayStation 4等游戏机供应显示卡的业务令整体营收承压。

据金融数据和分析公司FactSet，虽然该业务营收增长5%至3.91亿美元，但低于分析师平均预估的4.421亿美元。

超微亦预估全年度营收增幅在较低的双位数百分比。

第一季营收增长至9.84亿美元，上年同期为8.32亿美元。

超微净亏损缩减至7,300万美元，合每股亏损0.08美元；上年同期分别为亏1.09亿美元或每股亏损0.14美元

扣除特殊项目，该公司每股亏损0.04美元，符合分析师平均预估。