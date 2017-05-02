美股业绩：超微半导体第一季营收跳增18.3%，但毛利润率预测令人失望

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透5月1日 - 超微半导体(AMD)公布季度营收跳增18.3%，大致符合分析师预估，但该公司第二季毛利润率预估则引发外界些许担忧。
超微股价周一盘后挫跌10.2%至12.23美元。该股今年已大涨逾20%。
超微表示，预期第二季经调整的毛利润率约为33%，第一季为34%。
“半导体公司，尤其是正试图扭转局面并成为获利者，是基于毛利润率交投的，我认为这当中有疑虑，”Stifel分析师Kevin Cassidy表示。
“我想这就是难题所在，这些新产品应该大量生产，而它们并不像华尔街预期的那样赚钱。”
AMD第一季推出几款Ruzen桌面处理器产品，并计划在第二季针对服务器市场发布Naples芯片。
Ryzen芯片提振了该公司在4月1日止的第一季营收。
“我们迄今从客户和终端用户获得的所有反馈都非常不错，”公司执行长Lisa Su在财报电话会议中称。
但其主要向Xbox One和PlayStation 4等游戏机供应显示卡的业务令整体营收承压。
据金融数据和分析公司FactSet，虽然该业务营收增长5%至3.91亿美元，但低于分析师平均预估的4.421亿美元。
超微亦预估全年度营收增幅在较低的双位数百分比。
第一季营收增长至9.84亿美元，上年同期为8.32亿美元。
超微净亏损缩减至7,300万美元，合每股亏损0.08美元；上年同期分别为亏1.09亿美元或每股亏损0.14美元
扣除特殊项目，该公司每股亏损0.04美元，符合分析师平均预估。
超微半导体3月才成为标普500指数成分股。(完) (编译 戴素萍/李爽/张若琪 审校 杜明霞/王颖/李婷仪)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未