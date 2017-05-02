美股业绩：辉瑞首季表现平淡，分析师把脉称并购交易是成长关键

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透5月2日 - 辉瑞(Pfizer)第一季获利基本持平，引发外界猜测这家美国最大药厂或需进行交易，以改善公司成长前景。
类风湿性关节炎药物“捷抑炎”(Xeljanz)、前列腺癌治疗药品“安可坦”(Xtandi)，以及肺炎疫苗Prevnar的销售皆逊于分析师预估。乳癌药物Ibrance销售增长逾58%，但也略逊于预期，这项药品刚开始面临诺华制药同类治疗药品Kisqali的挑战。
“几项招牌产品表现远不及预估，这令外界担忧辉瑞在不进行并购下的成长能力，”高盛分析师表示。
辉瑞营收下降1.7%至127.8亿美元，预估为130.9亿美元。辉瑞表示，这一季度销售日数少于上年同期，使得销售额减少约3亿美元。
辉瑞第一季专利保护药品销售跳升约12%，至74.2亿美元；非专利药(generic drug)与生物仿制药销售下滑10%，至53.6亿美元。
“由于其正在开发的产品线目前比较薄弱，继续并购可能是辉瑞未来的一部分，”Bernstein分析师Tim Anderson说道。“该公司曾说过，理论上各种规模的目标都已经摊在台面上。”
辉瑞去年9月以140亿美元收购美国抗癌药生产商Medivation，得到了后者的前列腺癌药物Xtandi，但这项关键药物的销售远远不及预期。
随着削减开支，辉瑞净利增长3%至31.2亿美元，或每股0.51美元。剔除特殊项目后的每股获利为0.69美元，超过了汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的0.67美元。
辉瑞再次确认，2017年经调整后的获利预估为每股2.50-2.60美元。
辉瑞股价在美股午盘交易中下跌0.9%至33.48美元，收盘下跌0.5%，报33.61美元。(完) (编译 陈宗琦/王琛；审校 张荻/李婷仪)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未