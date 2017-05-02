美股业绩：辉瑞首季表现平淡，分析师把脉称并购交易是成长关键

路透5月2日 - 辉瑞(Pfizer)第一季获利基本持平，引发外界猜测这家美国最大药厂或需进行交易，以改善公司成长前景。

类风湿性关节炎药物“捷抑炎”(Xeljanz)、前列腺癌治疗药品“安可坦”(Xtandi)，以及肺炎疫苗Prevnar的销售皆逊于分析师预估。乳癌药物Ibrance销售增长逾58%，但也略逊于预期，这项药品刚开始面临诺华制药同类治疗药品Kisqali的挑战。

“几项招牌产品表现远不及预估，这令外界担忧辉瑞在不进行并购下的成长能力，”高盛分析师表示。

辉瑞营收下降1.7%至127.8亿美元，预估为130.9亿美元。辉瑞表示，这一季度销售日数少于上年同期，使得销售额减少约3亿美元。

辉瑞第一季专利保护药品销售跳升约12%，至74.2亿美元；非专利药(generic drug)与生物仿制药销售下滑10%，至53.6亿美元。

“由于其正在开发的产品线目前比较薄弱，继续并购可能是辉瑞未来的一部分，”Bernstein分析师Tim Anderson说道。“该公司曾说过，理论上各种规模的目标都已经摊在台面上。”

辉瑞去年9月以140亿美元收购美国抗癌药生产商Medivation，得到了后者的前列腺癌药物Xtandi，但这项关键药物的销售远远不及预期。

随着削减开支，辉瑞净利增长3%至31.2亿美元，或每股0.51美元。剔除特殊项目后的每股获利为0.69美元，超过了汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的0.67美元。

辉瑞再次确认，2017年经调整后的获利预估为每股2.50-2.60美元。