美股业绩：通用电气第一季营收下降1%，因油气和照明业务营收减少

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透4月21日 - 多元化企业通用电气(奇异,GE)周五公布季度营收下降1%，受油气和照明业务营收下降拖累。
在截至3月31日的第一季，归属于公司股东的持续运营业务获利升至8.58亿美元，上年同期为2.48亿美元。
通用电气称，持续运营业务每股盈余(EPS)从上年同期的0.03美元升至0.10美元。
总营收从上年同期的278.5亿美元下降至276.6亿美元。(完) (编译 于春红; 审校 王兴亚)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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