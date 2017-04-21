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货币新闻 | 2017年 4月 21日 星期五 19:27 BJT

美股业绩：通用电气第一季营收下降1%，因油气和照明业务营收减少

路透4月21日 - 多元化企业通用电气(奇异,GE)周五公布季度营收下降1%，受油气和照明业务营收下降拖累。

在截至3月31日的第一季，归属于公司股东的持续运营业务获利升至8.58亿美元，上年同期为2.48亿美元。

通用电气称，持续运营业务每股盈余(EPS)从上年同期的0.03美元升至0.10美元。

总营收从上年同期的278.5亿美元下降至276.6亿美元。(完) (编译 于春红; 审校 王兴亚)
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