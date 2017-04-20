美股业绩：高通财报好于预期，缓解对其与苹果争端的担忧

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
* 许可业务营收也好于预期
* 预计公司仍将是苹果“重要的供应商”--执行长
* 股价盘后上涨2.4%
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
高通股票今年以来的表现在费城半导体指数中垫底，但在周三盘后交易中，该股上涨2.4%至53.85美元，
苹果在1月起诉高通，指其芯片的权利金收费过高，拒绝支付约10亿美元的承诺返款。
高通周三称，苹果的代工生产商第二季未足额支付专利使用费，但营收未受影响，因金额与苹果所称的高通欠款项相仿。
高通还警告，不清楚苹果代工商第三季是否会足额支付专利使用费，因此对这一期间的财测区间宽于平常水平。
不过高通执行长Steve Mollenkopf业绩公布后的电话会议中称，公司预计“现在以及将来，仍将是苹果重要的供应商”。
高通预计当前季度的经调整后获利为每股0.90-1.15美元，营收53-61亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估获利每股1.09美元，营收59.4亿美元。
版权问题也给高通第二季度业绩带来压力。
当季发生9.74亿美元的营收减少，相当于每股0.48美元，与高通和黑莓之间的版权纠纷仲裁相关。
截至3月26日的三个月营收下降9.6%至50.2亿美元。
高通公布经调整后的营收为59.9亿美元，超过分析师平均预估的58.9亿美元。
不包括特殊项目的每股获利1.34美元，高于分析师平均预估的1.19美元。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 郑茵/白云)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未