美股业绩：高通财报好于预期，缓解对其与苹果争端的担忧

* 许可业务营收也好于预期

* 预计公司仍将是苹果“重要的供应商”--执行长

* 股价盘后上涨2.4%

路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。

高通股票今年以来的表现在费城半导体指数中垫底，但在周三盘后交易中，该股上涨2.4%至53.85美元，

苹果在1月起诉高通，指其芯片的权利金收费过高，拒绝支付约10亿美元的承诺返款。

高通周三称，苹果的代工生产商第二季未足额支付专利使用费，但营收未受影响，因金额与苹果所称的高通欠款项相仿。

高通还警告，不清楚苹果代工商第三季是否会足额支付专利使用费，因此对这一期间的财测区间宽于平常水平。

不过高通执行长Steve Mollenkopf业绩公布后的电话会议中称，公司预计“现在以及将来，仍将是苹果重要的供应商”。

高通预计当前季度的经调整后获利为每股0.90-1.15美元，营收53-61亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估获利每股1.09美元，营收59.4亿美元。

版权问题也给高通第二季度业绩带来压力。

当季发生9.74亿美元的营收减少，相当于每股0.48美元，与高通和黑莓之间的版权纠纷仲裁相关。

截至3月26日的三个月营收下降9.6%至50.2亿美元。

高通公布经调整后的营收为59.9亿美元，超过分析师平均预估的58.9亿美元。