美股业绩：麦当劳整改计划奏效，获利好于预期推升股价至纪录高位

路透4月25日 - 麦当劳(McDonalds)公布季度获利和美国同店销售增长好于预期，因成本降低，全天早餐、1美元饮料和热卖产品巨无霸促销，暗示公司挽回顾客的计划产生效果。

麦当劳股价周二创历史新高，跃升5.3%至141.31美元，此前公司公布的每股盈余(EPS)比华尔街预期高0.14美元。

两年来执行长Steve Easterbrook带领麦当劳进行整改，削减经常费用，淘汰业绩不佳的餐厅，推出全天早餐，美国餐厅改用未被注射抗生素的鸡肉。这些举措给有60年历史的麦当劳注入新的活力，此前该餐厅的顾客不断流失到Wendy's Co和汉堡王等竞争对手那里。

“有很多目标很容易实现...让他可以迅速进入角色，进行大量调整，”Gullane Capital Partners的任事股东Trip Miller称，该公司持有20,000股麦当劳股票。

截至3月31日的三个月中，在美国开业13个月以上麦当劳餐厅的销售增长了1.7%，好于调研公司Consensus Metrix调查分析师预计的增长1.3%。

自麦当劳3月开始在加州中部的蒙特雷和萨利纳斯试点移动点餐服务以来，已有至少五家券商调高了麦当劳的股价目标。

麦当劳净利增长8%至12.1亿美元，或EPS为1.47美元，轻松超过汤森路透I/B/E/S分析师平均预估EPS的1.33美元。

运营成本下降近12%。

营收下降3.9%至56.8亿美元，为连续第11季下降，主要归因将餐厅出售给特许经营者，这是Easterbrook整改计划的一部分。分析师之前预计营收为55.3亿美元。(完) (编译 王丽鑫/王琛；审校 郑茵/张若琪)