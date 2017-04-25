美股业绩：麦当劳整改计划奏效，获利好于预期推升股价至纪录高位

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透4月25日 - 麦当劳(McDonalds)公布季度获利和美国同店销售增长好于预期，因成本降低，全天早餐、1美元饮料和热卖产品巨无霸促销，暗示公司挽回顾客的计划产生效果。
麦当劳股价周二创历史新高，跃升5.3%至141.31美元，此前公司公布的每股盈余(EPS)比华尔街预期高0.14美元。
两年来执行长Steve Easterbrook带领麦当劳进行整改，削减经常费用，淘汰业绩不佳的餐厅，推出全天早餐，美国餐厅改用未被注射抗生素的鸡肉。这些举措给有60年历史的麦当劳注入新的活力，此前该餐厅的顾客不断流失到Wendy's Co和汉堡王等竞争对手那里。
“有很多目标很容易实现...让他可以迅速进入角色，进行大量调整，”Gullane Capital Partners的任事股东Trip Miller称，该公司持有20,000股麦当劳股票。
截至3月31日的三个月中，在美国开业13个月以上麦当劳餐厅的销售增长了1.7%，好于调研公司Consensus Metrix调查分析师预计的增长1.3%。
自麦当劳3月开始在加州中部的蒙特雷和萨利纳斯试点移动点餐服务以来，已有至少五家券商调高了麦当劳的股价目标。
麦当劳净利增长8%至12.1亿美元，或EPS为1.47美元，轻松超过汤森路透I/B/E/S分析师平均预估EPS的1.33美元。
运营成本下降近12%。
营收下降3.9%至56.8亿美元，为连续第11季下降，主要归因将餐厅出售给特许经营者，这是Easterbrook整改计划的一部分。分析师之前预计营收为55.3亿美元。(完) (编译 王丽鑫/王琛；审校 郑茵/张若琪)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未