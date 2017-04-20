版本:
中国
市场报道 | 2017年 4月 20日 星期四 19:58 BJT

美股业绩：黑石集团第一季获利增逾一倍，因持有资产价值飙升

路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。

黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。

这超过了多数分析师的预估，汤森路透调查的分析师平均预计ENI为0.68美元。

第一季可分配收益大增212%至12.3亿美元。

截至3月底，黑石管理资产规模为3,682亿美元，较上年同期增加7%。其管理的收费资产规模增长15%至2,802亿美元。

黑石公布，每普通股季度派息0.87美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐