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市场报道 | 2017年 4月 28日 星期五 04:12 BJT

美股盘后：亚马逊公布业绩后股价先抑后升，劲扬4.6%

路透4月27日 - 亚马逊在周四盘后交易中先抑后升，劲扬4.6%，之前该公司公布第四季业绩。

亚马逊公布，第一季营收增加23%，至357亿美元，每股盈利为1.48美元。

亚马逊预计第二季营收介乎352.5-377.5亿美元，分析师预估为368.7亿美元。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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