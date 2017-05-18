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市场报道 | 2017年 5月 19日 星期五 04:08 BJT

美股盘后：应用材料重挫3%，此前公布季度业绩和财测

    路透5月18日 - 应用材料(Applied Materials)        周四在美股
盘后交易中重挫3%，此前公司公布第二季业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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