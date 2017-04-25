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市场报道 | 2017年 4月 26日 星期三 04:51 BJT

美股盘后：德州仪器下挫0.9%，此前公司公布季度业绩

路透4月25日 - 德州仪器(德仪)(Texas Instruments)周二在盘后交易中下跌0.9%，此前该公司公布季度业绩。

德州仪器公布第一季每股收益为0.97美元，营收为34亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计德州仪器第一季每股收益为0.83美元，营收为33亿美元。

德州仪器预计第二季不计入特殊项目每股收益0.89-1.01美元，营收为34-37亿美元。分析师预估分别为0.91美元和35亿美元。(完) (编译 李军；审校 刘静)
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