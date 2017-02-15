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市场报道 | 2017年 2月 16日 星期四 05:24 BJT

美股盘后：思科下跌1.8%，此前公布季度业绩

路透2月15日 - 思科周三在美股盘后交易中下跌1.8%，此前该公司公布业绩。

思科录得连续第五个季度营收下跌，受其网络设备业务需求不振拖累。

思科公布，截至1月28日会计年度第二季净利下降至23.5亿美元，或每股收益0.47美元，上年同期分别为31.5亿美元或0.62美元。

思科称，营收下跌2.9%至115.8亿美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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