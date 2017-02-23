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市场报道 | 2017年 2月 24日 星期五 05:15 BJT

美股盘后：惠普企业公布业绩和财测后重挫5.7%

路透2月23日 - 惠普企业周四在盘后交易中重挫5.7%，此前该公司公布季度业绩和财测。

该公司报告，会计年度第一季非GAAP每股收益为0.45美元，GAAP每股收益为0.16美元。营收为114亿美元。

根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预计该公司第一季每股收益0.44美元，营收为120.7亿美元。

惠普企业预计2017会计年度第二季稀释后非GAAP每股收益为0.41-0.45美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第二季每股收益为0.47美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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