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市场报道 | 2017年 2月 23日 星期四 05:14 BJT

美股盘后：惠普股价盘后大涨2%，之前公布季度业绩和财测

路透2月22日 - 惠普周三在盘后交易中大涨2%，之前该公司公布季度业绩和财测。

该公司报告，2017会计年度第一季非GAAP每股收益为0.38美元，GAAP持续经营业务每股收益0.36美元，营收为127亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第一季每股收益0.37美元，营收为118.4亿美元。

惠普企业预计2017会计年度第二季GAAP持续经营业务每股收益为0.32-0.35美元，非GAAP每股收益为0.37-0.40美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第二季每股收益为0.39美元。(完) (编译 李军；审校 利棣儿)
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