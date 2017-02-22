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市场报道 | 2017年 2月 23日 星期四 05:11 BJT

美股盘后：特斯拉汽车公布业绩后股价上扬2%

路透2月22日 - 特斯拉汽车(Tesla)周三在美股盘后公布季度业绩，股价盘后上扬2%。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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