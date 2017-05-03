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市场报道 | 2017年 5月 4日 星期四 04:20 BJT

美股盘后：特斯拉汽车股价持平，此前公布季度业绩

路透5月3日 - 特斯拉汽车(Tesla)周三在美股盘后交易中上涨2%后持平，此前该公司公布季度业绩。

特斯拉汽车公布，季度营收增长超过一倍，受其Model X 运动型多用途车和Model S 轿车出货量创下纪录高位推动。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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